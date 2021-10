Lions Club steunt vzw ZeZijnZo

Zaterdag 23 oktober mochten de verantwoordelijke van vzw Zezijnzo een symbolische cheque in ontvangst nemen van Lions Club Maasland. Van de zeven goede doelen die deze club steunt, was de vzw die zich inzet voor gezinnen met kinderen met ontwikkelingsproblemen er eentje.

Door corona werd de overdacht van de cheque een tijdje uitgesteld, maar zaterdag mocht vzw ZeZijnZo hem dan toch in ontvangst nemen tijdens een diner van de Lions Club. Het bedrag ontvingen ze in juni al. De vzw gebruikte de centjes voor de aankoop van een springkasteel en een lekkere traktatie van frietjes op de meet and greet met Zizo, evenement op 1 augustus 2021.