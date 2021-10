Wamaki’s voor Peru

Hoe zou het nog gaan met Ellen Bosch en haar kinderwerking in Peru? En wat heeft de Genkse groep Wamaki’s daarmee te maken? Het antwoord vind je in Music@theCasino op 20 november in Casino Modern in Waterschei.

De Genkse Ellen Bosch maakt met haar organisatie Anañau in het Peruaanse Cuzco gebruik van de versoepelde coronamaatregelen aldaar om haar werking met jongeren uit arme en onstabiele gezinnen weer aan te vatten. Vanuit België en heel bijzonder vanuit Genk krijgt ze steun van het team Qué Bonito, dat voor de coronapandemie jaarlijks een muzikale avond opzette in het Casino Modern. Na een jaar onderbreking lukt dat weer. Traditiegetrouw maken voorzitter Jos Bosch en zijn team er andermaal een geweldige muzikale avond van met de twaalfkoppige band de ‘Wamaki’s’ in de hoofdrol. Met de strakke afrobeat uit hun recent debuutalbum ‘Hijsbak’ zullen ze zeker zorgen voor sfeer. Hun naam komt overigens uit het citégenks: ‘Wa make’, wat zoveel betekent als ‘hoe gaat het ermee’, een voor de hand liggende vraag in deze postcoronatijd. In het voorprogramma brengen John Joris en Jonathan een selectie uit het werk van de Beatles. En uiteraard is er info over het werk van Ellen. Voeg daar nog bij dat je ook verwend wordt met authentieke Peruviaans gerechten en je beseft dat het een avond wordt om niet te missen. En uiteraard gaat elke euro opbrengst naar het project in Peru. Meer weten over Anañau, Qué bonito of de muzikale avond in het Casino Modern? https://www.facebook.com/Quebonitovzw/