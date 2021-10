Unizo neemt kijkje achter de schermen bij The Bakery

Een 30-tal ondernemers uit Maasmechelen en Dilsen-Stokkem konden genieten van een lekker ontbijt om zo de ochtend te beginnen en interessante collega-ondernemers te leren kennen. Nadien volgde een boeiende rondleiding door Adriaan Fastré, de eigenaar van het familiebedrijf. "Als Unizo zijn we terecht fier op zo’n prachtig familiebedrijf in onze regio", zegt voorzitter Ward Conings van Unizo Maasmechelen. "Dergelijke bedrijven moeten we koesteren en hoog in het vaandel dragen."