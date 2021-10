Coronapremie van 500 euro voor schoonmaaksters en vuilnisophalers

Het sociaal akkoord geldt voor de arbeiders uit de schoonmaakbedrijven, de vuilnisophalers en industriële reinigers. Het gaat bijvoorbeeld om de poetsvrouwen die gaan schoonmaken in kantoren en scholen. Voor alle duidelijkheid: de werknemers uit de dienstenchequebedrijven zijn niet betrokken.

Het akkoord omvat een loonsverhoging van 0,4 procent bovenop de index, en een coronapremie voor iedereen van 500 euro. Dat vertelt Gaëtan Stas van de christelijke vakbond. “Die premie was de absolute prioriteit. De schoonmaaksector is blijven werken tijdens de coronacrisis, en was erg belangrijk in de strijd tegen het virus.”