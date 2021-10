Wapenverantwoordelijke van ‘Rust’ laat van zich horen na dodelijk schietincident

Een week nadat cameraregisseur Halyna Hutchins het leven liet door een kogel uit het wapen van Alec Baldwin, dat eigenlijk gevuld had moeten zijn met losse flodders,is Hanna Gutierrez-Reed nog steeds geschokt en onzeker over wat er zich heeft afgespeeld op de filmset in New Mexico. Dat laat de wapenverantwoordelijke weten in een mededeling die door haar advocaten is rondgestuurd.

Gutierrez-Reed was de op twee na laatste die het wapen aanraakte voor de kogel afgevuurd werd. Na haar controleerde assistent-regisseur Dave Halls nog voor het naar Baldwin ging. Maar Halls gaf in een verhoor met de politie al toe dat hij niet grondig genoeg gecontroleerd had. Hij bekeek maar drie van de vijf kamers. De echte kogel zat wellicht in een van de twee andere kamers.

“Er zijn onwaarheden verschenen in de pers”, schrijft Gutierrez-Reed (24) nu in de mededeling. “Ik ben geschokt en volledig buiten mezelf over wat gebeurd is.” Daarna nemen advocaten Jason Bowles en Robert Gorence het woord. Zij noemen veiligheid “met voorsprong de prioriteit” van hun cliënte. “Ze heeft geen idee waar die echte kogels vandaan zijn gekomen. Ze was ingehuurd voor twee functies op de filmset, waardoor het moeilijk was om te focussen op haar job als wapenverantwoordelijke. Ze heeft gestreden voor opleiding, om tijd te krijgen om wapens te onderhouden en zich voor te bereiden, maar de producers gaven haar die tijd niet. De hele productie is onveilig geworden door meerdere factoren, waaronder een gebrek aan veiligheidsvergaderingen. Dat is niet de schuld van Hannah.”