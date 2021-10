UHasselt-studenten vallen met magnetometer in de prijzen op grootste ruimtevaartcongres

Het UHasselt-ruimteproject OSCAR-QUBE, dat werkt rond de diamantgebaseerde kwantummagnetometer aan boord van het ruimtestation ISS, heeft tijdens het International Astronautical Congres in Dubai de prijs van beste studententeam gewonnen. Het IAC is met meer dan 6.000 deelnemers wereldwijd het grootste event rond ruimtevaart.

De UHasselt-studenten keren terug van het International Astronautical Congres uit Dubai met de Hans von Muldau Team Award, een prijs voor het beste teamproject door studenten. Tijdens de studentencompetitie namen 19 deelnemende teams uit de hele wereld het tegen elkaar op. Uiteindelijk werd OSCAR-QUBE gekozen als sterkste teamproject.

“Een heel mooie erkenning. Zeker omdat we heel mooie reacties van de jury kregen. Zij waren erg onder de indruk dat we erin geslaagd zijn om in amper een jaar tijd een toestel te ontwikkelen dat aan boord van het ISS metingen kan uitvoeren. Iets wat normaal gezien verschillende jaren tijd kost”, zegt Jaroslav Hruby, teamkapitein van OSCAR-QUBE en doctoraatsstudent aan imo-imomec (UHasselt/imec).

Belgisch paviljoen

Op 29 augustus 2021 vloog de diamantgebaseerde kwantummagnetometer OSCAR-QUBE aan boord van de SpaceX CRS-23 naar het internationale ruimtestation ISS. De studenten kregen die kans via het Orbit Your Thesis-project van ruimteagentschap ESA.

“Een week later installeerde de Franse astronaut Thomas Pesquet (ESA) ons toestel en sindsdien stuurt de OSCAR-QUBE signalen terug naar ons, waarmee wij het magnetisch veld rond de aarde in kaart brengen”, vertelt Musa Aydogan, masterstudent industriële ingenieurswetenschappen aan UHasselt en lid van OSCAR-QUBE.

Gelijktijdig met het IAC loopt in Dubai ook de wereldexpo. De studenten van OSCAR-QUBE kregen van Flanders Investment & Trade de kans om hun project voor te stellen in het Belgisch paviljoen.