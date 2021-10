3M moet productieprocessen die PFAS uitstoten stilleggen

Donderdag werd 3M de mogelijkheid geboden om tijdens een hoorzitting haar verweer over deze veiligheidsmaatregel toe te lichten. De Omgevingsinspectie beoordeelde dit verweer en besluit vrijdagavond dat de door 3M ter beschikking gestelde informatie niet volstaat en onvoldoende duidelijkheid brengt over de aanwezigheid van PFAS in de productieprocessen en in de emissies naar de omgeving.

Volgens de Omgevingsinspectie is het tijdelijk stilleggen van de betrokken productieprocessen de enige manier om zeker te zijn dat blootstellingsrisico’s voor de omwonenden niet verder toenemen.

Vertegenwoordigers van 3M wilden donderdag geen commentaar kwijt over de hoorzitting. In een interview met VRT NWS gaf vicepresident Rebecca Teeters toe dat er jaarlijks nog 3 gram PFAS-stoffen uit de schouw van 3M in Zwijndrecht komen. Volgens haar is dat weinig en niet van dien aard dat ze de verhoogde bloedwaarden bij de omwonenden veroorzaakt hebben.

Bloedonderzoek

Naar aanleiding van de resultaten van het bloedonderzoek van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid bij ongeveer 800 inwoners van Zwijndrecht en Beveren, eiste Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) van 3M garanties dat het inwoners niet extra blootstelt aan risico’s.

Bij de meerderheid van de deelnemers aan het bloedonderzoek waren de gemeten PFOS-waarden gezondheidskundig te hoog. De conclusie luidde dan ook dat uitstoot van alle PFAS-componenten naar de omgeving moest stoppen om extra blootstelling te vermijden.

Stopzetting

Het bedrijf 3M wordt niet zonder meer volledig stopgezet. Minstens een deel van haar activiteiten kan voortgezet worden. Het bedrijf beschikt over procedures waarmee de betrokken productieprocessen op een veilige manier in stilstand kunnen gaan. Dat werkt anders als de aan- en uitknop van onze tv. Een petrochemisch proces veilig stopzetten duurt even, omdat bijvoorbeeld chemische reacties uitgereageerd moeten zijn. Maar dat proces moet 3M nu uitvoeren, en de Omgevingsinspectie zal dat opvolgen.

Wat de Vlaamse overheid betreft gaat dit om een tijdelijke situatie tot 3M de nodige zekerheden kan geven. Dit hoeft dan ook niet per definitie een langdurige impact te hebben op de tewerkstelling waarin 3M voorziet. Dat wil echter wel zeggen dat 3M eindelijk bereid moet zijn haar verantwoordelijkheid op te nemen richting de omgeving en in het bijzonder haar werknemers.