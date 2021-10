Sam Bettens schittert in nieuwe videoclip in bloot bovenlijf, voor het eerst sinds transitie

Voor het eerst sinds zijn transitie is Sam Bettens (49), frontman van K’s Choice en Rex Rebel, in bloot bovenlijf te zien. Dat doet Bettens in de videoclip van Body, de nieuwe single van Rex Rebel.

Over de videoclip is duidelijk nagedacht, zo leert ook de tekst van het lied waar hij bij hoort. In Body zingt Bettens: “You don’t need to hide your body.” Je moet je lichaam niet verbergen, en dat doet Sam Bettens dus niet langer.

In mei 2019 gaf Bettens enkele interviews waarin hij zei transgender te zijn en zijn leven zou voortzetten als man. Tijdens de transitie nam hij hormonen en werden zijn borsten geamputeerd. Het resultaat daarvan is nu te zien.