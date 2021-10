ROYALS. Schattig prinsje steelt de show, vreemd detail in documentaire van wijlen prins Philip

Er is iets vreemds te horen in de documentaire rond de in april overleden prins Philip, en in Noorwegen maakte de koning een opvallend debuut … Lees alles over het reilen en zeilen in koninklijke kringen van deze week.

Er is iets vreemds aan de hand in de BBC-documentaire Prince Philip: the royal family remembers. Daarin betuigen een tiental leden van de koninklijke familie hun eer aan de overleden hertog van Edinburgh, die in april op 99-jarige leeftijd stierf. Een van hen is prins Harry, aan wie kijkers iets bijzonders opmerkten. Volgens sommigen is het accent van de prins immers niet meer zo Brits, maar een tikkeltje Amerikaanser. In één fragment zegt Harry dat zijn opa en oma koningin Elizabeth II het schattigste koppel ooit waren, wat volgens analisten in podcast Pod save the queen uitgesproken werd met Amerikaanse tongval.

Prinses Beatrice en haar man Edoardo Mapelli Mozzi waren afgelopen weekend uitgenodigd op het huwelijksfeest van Nina Flohr en prins Philippos van Griekenland. Voor de gelegenheid ging de nicht van prinsen Harry en William shoppen bij een bekend modehuis: ze hulde zich in een jurk van het Italiaanse Gucci. De creatie is ivoorkleurig aan de bovenkant, zwart aan de onderkant en wordt opgeleukt door een strik in glimmende pailletten ter hoogte van de taille.

De kwieke koningin Elizabeth II heeft zich voor het eerst laten zien sinds ze vorige week kort werd opgenomen in het ziekenhuis. Ze woonde een virtuele bijeenkomst bij op Buckingham Palace vanuit Windsor Castle, waar ze momenteel woont. De 95-jarige monarch oogde fris op het scherm en glimlachte af en toe. Tot op heden is het niet duidelijk waarom ze recent naar het ziekenhuis moest. Haar terugkeer naar het werk, zij het via een videoscherm, is volgens royaltywatchers alvast een teken dat ze in orde zal zijn voor haar volgende openbare taak. Op 1 november reist ze normaal naar Glasgow voor de opening van de COP26-klimaatconferentie.

In ons Belgenlandje – het is je vast niet ontgaan – was het feest. Kroonprinses Elisabeth is twintig jaar geworden. Via Instagram bedankte het koninklijk paleis voor de vele verjaardagswensen in de drie landstalen. En daar hoorde een portret van de prille twintiger bij.

In Luxemburg hebben erfgroothertog Guillaume en zijn Belgische vrouw Stéphanie de Lannoy enkele zorgtehuizen bezocht om de bewoners een hart onder de riem te steken tijdens de pandemie. Er was nog een bijzondere gast aanwezig. De kleine prins Charles, het eenjarige zoontje van het stel, mocht mee op visite en deed alle harten smelten. Dat blijkt uit een reeks foto’s die het hof deelde via Instagram.

Afronden doen we met een leuk debuut in Noorwegen. Daar heeft de 84-jarige koning Harald zich een mobiele telefoon aangeschaft, de eerste van zijn leven. De vorst heeft er een reden voor: de coronacrisis heeft hem doen inzien dat hij graag mee zou zijn met zijn tijd. Hij vindt dat we tijdens de pandemie hebben geleerd dat moderne computertechnologie belangrijk is om in contact te komen met elkaar. Dat zei hij donderdag tijdens een speech op het koninklijk paleis in de hoofdstad Oslo.