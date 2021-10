Virologen geschokt na nieuwe bedreigingen tegen Van Ranst: “Moeten die terrorist het zwijgen opleggen”

”Ik ga het op een minder vriendelijke manier zeggen: het is tijd dat we die terrorist het zwijgen opleggen”: zo begint Bernard Crutzen, de maker van de complotfilm Ceci n’est pas un complot (door Studiekring SKEPP hier al onderuitgehaald) zijn post op Facebook. Hij post er een foto bij van viroloog Marc Van Ranst en deelt een link naar een artikel van Le soir waar Van Ranst in aan het woord komt. Daarin zei de viroloog dat het tijd was om “de niet-gevaccineerden op een minder vriendelijke manier te overtuigen”.

Emmanuel André. — © put

En die mening van Van Ranst zint Crutzen duidelijk niet. “Na de publieke opinie tijdens de crisis rond de Maxicaanse griep gemanipuleerd te hebben - waar hij in de schaduw werkte voor GSK - bedreigt hij ons nu opnieuw. Als achttien maanden aan door experts aanbevolen maatregelen hun doel niet bereiken, als een vaccinatiegraad van 80 procent in Vlaanderen geen resultaat biedt, is het dan niet tijd om van ploeg te veranderen”, schrijft hij nog. “Laten we Van Ranst, Vlieghe en co ontslaan, er zitten anderen te wachten.”

Die post zint viroloog Emmanuel André dan weer niet. Op Twitter schrijft hij “extreem geschokt” te zijn door wat Crutzen schrijft. “Dit lijkt wel een oproep om een wetenschapper te doden. Niet aanvaardbaar.” Crutzen verweert zich door te zeggen dat er geen oproep tot moord is. “Er zijn andere manieren om iemand het zwijgen op te leggen: zijn ontslag eisen, eventuele belangenconflicten blootleggen, klacht indienen voor discriminatie enzovoort.”

Ook Marc Van Ranst zelf heeft gereageerd op het Facebook-bericht van Crutzen. “Bernard Crutzen is een Franstalige journalist en documentairemaker, en zaait haat. Dit is onaanvaardbaar”, schrijft hij.