Siska Schoeters en Tomas De Soete gaan uit elkaar: “We hebben alles gegeven wat we konden”

“Tomas en ik gaan uit elkaar. Na 14 jaar. Het was een hevige liefde, we hebben hard gelachen, hard gehuild, hard geleefd en alles gegeven voor elkaar wat we konden”, schrijft Siska bij een foto op Instagram. “Er blijft alleen maar liefde en respect over. Die gaan we voor altijd samen doorgeven aan onze kinderen.” Bij Tomas De Soete staat eenzelfde bericht bij dezelfde foto.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het koppel heeft samen twee kinderen, Lucien (10) en Minnie (5). Tomas had al twee oudere kinderen, Martha en Leon, uit een vorige relatie.

Glazen huis

Hun relatie begon veertien jaar geleden, maar raakte pas in december 2008 bekend. Twee weken voor ze samen het glazen huis zouden induiken voor wat toen nog Music for life heette. Toen ze ook nog allebei voor Studio Brussel aan de slag waren. Datzelfde Music for life zorgde ervoor dat de vonk tussen de twee oversprong. Een jaar eerder zaten ze immers al een keer samen in het glazen huis, toen nog met Peter Van de Veire.

Het koppel bij de uitreiking van de MIA’s in 2019. — © ISOPIX

Twee radiopresentoren bij toen nog dezelfde zender. Zij de sidekick van hem. Dat was gefundenes fressen voor de boekskes. “Ik ben altijd vrij correct behandeld (door de media, red.). Even werd het onprettig toen ik op scheiden stond met de mama van Leon en Martha, en Siska en ik nog niet zo lang samen waren”, zei Tomas daarover in een interview. “Dan ben je plots voer voor de boekjes. Ik weet nog dat ik met Leon in Frankrijk zat voor de opnames van een programma. Ergens onderweg toen ik telefoon kreeg van een journalist: Ja, zeg, ik denk dat ik u proficiat mag wensen. Hoezo, zei ik. Waarop die kerel: Ja, komaan, als de mensen u uit de materniteit zien komen met een roze doos, dan weten wij het ook wel. Ik heb toen niets bevestigd, maar wel gezegd: Gast, heb jij ­kinderen, hoe leuk zou jij dat vinden? Ik was echt verontwaardigd. Nu denk ik: Het zal wel.”

“Geen showbizzkoppel”

Die aanvankelijke media-aandacht verminderde over de jaren heen. Daar had Siska Schoeters afgelopen zomer in onze krant nog een uitleg voor. “Tomas en ik, wij zijn geen showbizzkoppel. Je zal ons nauwelijks op de rode lopers vinden.” Ze was ook eerlijk: hun relatie ging met vallen en opstaan. Er waren wel wat obstakels, maar over het algemeen ging het goed. “Na twaalf jaar zijn we een goed team. Er moet al iets straf gebeuren om dit nog fout te doen lopen. We zijn begonnen met een moeilijke scheiding, een nieuw samengesteld gezin, hard werken… Gelukkig kunnen we nog altijd veel lachen samen. Natuurlijk maak je op twaalf jaar wel wat mee. Het gaat op en af. Maar het zit wel goed.”

Sofie Lemaire deelde in 2008 het glazen huis met De Soete en Schoeters, toen hun relatie twee weken eerder naar buiten kwam. — © BELGA

In datzelfde interview sprak ze ook haar hoop uit dat zij en Tomas een warm nest voor de kinderen kunnen creëren. “Ik hoop dat wel elkaar een high five kunnen geven omdat we het goed hebben gedaan. Ik ben nu al vaak ongelooflijk trots op mijn kinderen. ik wil dat ze zorg dragen voor andere mensen en ik hoop dat ze zelfbewust zijn, dat ze blij zijn met wie ze zijn.”

Wat de reden is waarom ze uiteindelijk toch elk hun eigen weg hebben gekozen, is niet duidelijk.