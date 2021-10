Met wijn, paarden of pompoenen: de leukste manieren om je zwangerschap aan te kondigen

Acteur Louis Talpe en zijn vrouw Tiffany kondigden de komst van hun eerste kindje aan op twee paarden, met een pony met leeg zadel ertussen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Met een takenlijstje van de oudste dochter, een reeks echo’s en een duidelijke boodschap in de vorm van ‘plus 1’: Natalia en haar lief kondigden de komst van hun tweede kindje op meerdere manieren aan.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een eenvoudige foto met baby Lima op de arm en baby nummer twee in de bolle buik: meer had Nathalie Meskens niet nodig om het heuglijke nieuws te delen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In ware Baywatch-stijl, zo pakten Astrid en Bram Coppens het aan op een strand in Venice, Los Angeles.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ziehier nogmaals de emotionele aankondiging van Dries Mertens en Kat Kerkhofs.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Beyoncé was in 2017 verantwoordelijk voor de foto die het toenmalige Instagram-record verpulverde: het bekende beeld tussen bloemen waarop ze de zwangerschap van haar tweeling wereldkundig maakte.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een aankondiging die er eigenlijk een is omdat er niets over een baby wordt gezegd, maar wel overduidelijk is op de foto zelf … Dat kan Katy Perry.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Met gepersonaliseerde zakjes snoep als een eerste traktatie.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Of een letterlijke kindersurprise ...

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Je schattige viervoeter erbij betrekken, altijd een succes.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De herfst, met al die pompoenen een dankbaar seizoen voor aankondigingen.