LIVE. Kan KRC Genk winnen op het veld van Zulte Waregem?

Bij de thuisploeg staan maar liefst 4 spelers met een Genk-verleden aan de aftrap. De bekendste is uiteraard Jelle Vossen, maar ook Gano en Seck waren in een nog niet zo ver verleden actief in Genkse loondienst. De minst bekende ex-Genkie is Ciranni, de geboren Genkenaar speelde in de jeugd bij Racing. Op de Waregemse bank zit ook nog Hubert, gewezen kapitein van blauw-wit.