José Izquierdo niet in selectie Club Brugge... uit vrees voor het kunstgras van Stayen

Opvallend: José Izquierdo zit zaterdag niet in de selectie bij Club Brugge op Sint-Truiden. Geblesseerd is hij niet, vermoeid evenmin. Philippe Clement heeft een andere reden om de Colombiaan thuis te laten: het veld van Stayen.

Nu Joske stilaan definitief aan de oppervlakte komt na jarenlang blessureleed, vindt men het risico om hem op kunstgras te laten spelen te groot. Clement liet al doorschemeren dat het nog steeds moeilijk in te schatten is hoeveel belasting het lichaam van Izquierdo nu eigenlijk aankan. De opmars van de vleugelspeler wordt dus langzaam maar zeker verdergezet, al wordt de halte in STVV dit weekend dus overgeslagen.

Club Brugge trainde overigens vrijdag wél op kunstgras: dat gebeurde op het veld van Royal Knokke FC. Voorzitter Bart Verhaeghe was een opgemerkte toeschouwer.