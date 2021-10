Florian Van Acker doodeerlijk over koninklijke huldiging: “Da’s leuk, maar ik ben liever thuis”

Een speciale dag voor de Belgische atleten die deelnamen aan de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio. Ze werden hartelijk ontvangen door koning Filip en koningin Mathilde tijdens een huldiging in het paleis van Laken. Ook tafeltennisser Florian Van Acker was aanwezig, al had hij daar naar eigen zeggen geen behoefte aan. “Da’s leuk, maar ik ben liever thuis”, klinkt het eerlijk. “Voor mij het niet zo belangrijk wat ik beteken. Voor mij is dat allemaal gelijk. De sport is hetgeen dat mij interesseert, uit passie.”