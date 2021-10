Gestolen fietsen van Filippo Ganna en andere Italiaanse baanrenners teruggevonden in Roemenië

De fietsen, onder meer van Filippo Ganna, werden vorige week in Frankrijk gestolen uit teambussen die bij het hotel stonden geparkeerd. De fietsen hebben volgens de Roemeense politie een waarde van 600.000 euro.

De politie betrapte de criminelen toen ze een van de fietsen wilden verkopen in de Roemeense regio Vrancea. Vervolgens werden veertien huizen doorzocht en zijn twintig arrestatiebevelen uitgevoerd. Behalve fietsen werden ook telefoons, computers en geld in beslag genomen.

“Dit was het werk van goed georganiseerde criminelen”, zei manager Roberto Amadio vorige week kort na de inbraak. “We wisten dat het moeilijk was om de fietsen te beschermen. Om die reden hebben we ervoor gekozen om in een hotel te overnachten met een eigen parkeergelegenheid, waardoor we zelfs langer moesten rijden. Die slimmigheid is niet voldoende gebleken om de diefstal te voorkomen.”

Italië pakte in totaal tien medailles op het WK in Roubaix.