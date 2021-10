België start met gezonde ambitie in Billie Jean King Cup in Praag: “Dromen van finale”

Na de afzegging van Alison Van Uytvanck is ons land met Elise Mertens (WTA 20), Greet Minnen (WTA 69), Ysaline Bonaventure (WTA 143) en Kirsten Flipkens (WTA 154) naar Tsjechië afgezakt. In groep B nemen ze het maandag op tegen Wit-Rusland, een dag later sluiten ze de groepsfase af met het duel tegen Australië, dat het zonder nummer een van de wereld Ashleigh Barty moet zien te stellen. Bij Wit-Rusland zijn Aryna Sabalenka (WTA 2) en Victoria Azarenka (WTA 27) er niet bij.

Er worden telkens drie duels gespeeld: twee enkelspelen en een dubbelspel. De vier groepswinnaars stoten door naar de halve finales. “Bij de favorieten zitten we - denk ik - niet, maar we zijn hier zeker een outsider”, vertelde kapitein Johan Van Herck vrijdag tijdens een digitaal persmoment.

Bijna twintig jaar geleden zette België zijn beste resultaat ooit neer, door in de finale van de toenmalige Fed Cup in Madrid Rusland te kloppen. In 2006 werd de finale voor eigen volk verloren van Italië. “We zijn zeker met de nodige ambitie naar Praag afgezakt. Sommige landen zijn niet op volle sterkte en dat verandert de zaken wel. We hebben de kwaliteiten om naar de halve finales te gaan. We zijn hier met een homogene ploeg, die weet wat het is om wedstrijden te winnen, zowel in het enkel- als het dubbelspel. Die eerste twee ontmoetingen kunnen we allebei winnen, wat niet wil zeggen dat we die ook zullen winnen. Nadien zullen we zien tegen wie we moeten spelen. Natuurlijk dromen we van wat er twintig jaar geleden gebeurd is. Dat zit zeker in het achterhoofd.”

Voor het enkelspel ligt er druk op de schouders van de Bekgische nummer een Elise Mertens. De nummer twintig van de wereld weet nog niet of ze ook in het dubbel zal aantreden. “Het was een zwaar jaar met al die reizen en verre verplaatsingen”, moest Mertens toegeven. “Ik heb echter tien dagen rust genomen om me op te laden en voor te bereiden op deze confrontaties. Ik voelde dat ik de behoefte had om even een pauze in te lassen.”