In het testcentrum van Hasselt wordt er momenteel aan de lopende band getest. “Het is gewoonweg niet meer bij te houden.” — © Sven Dillen

Hasselt

Afgelopen week werden er in Limburg een recordaantal van 39.094 coronatesten uitgevoerd. De testcentra barsten uit hun voegen. “We doen nu meer dan 500 testen per dag. Het is gewoonweg niet meer bij te houden”, zegt Hilde Vannoppen van het testcentrum in Hasselt. De wachttijden voor het testresultaat lopen ondertussen op tot 48 uur.