Tuur Dens en Jules Hesters mogen deelnemen een de Champions League van de piste

De Champions League, die het baanwielrennen nieuw leven moet inblazen, gaat op 6 november van start met de openingsmanche op de wielerbaan op het Spaanse eiland Mallorca, en nadien volgen er ook nog manches in Litouwen, Groot-Brittannië en Israël. Het volledige regelmatigheidscriterium, dat mikt op een kort, tv-vriendelijk format, wordt afgewerkt in een tijdsspanne van anderhalve maand.

In totaal zullen er 36 sprintspecialisten en 36 uithoudingsrenners aan de start komen, en de laatste namen daarvan werden vrijdag bekendgemaakt. Daar maken de jonge Belgen Tuur Dens en Jules Hesters dus deel van uit. De 21-jarige Vlaams-Brabander Dens was vorige week op het WK in de scratch in Roubaix nog goed voor zilver. De 22-jarige Oost-Vlaming Hesters werd in Roubaix vijfde in de afvalling.

Ook Kenny De Ketele en Lotte Kopecky kwalificeerden zich, maar zij doen niet vaak. De Ketele stopt op het einde van het jaar en rijdt enkel nog twee zesdaagsen (Gent en Rotterdam). Kopecky geniet na een lang seizoen van een welverdiende vakantie en bouwt een rustperiode in.