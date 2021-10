Crisis in varkenssector: federale regering stelt boeren vrij van bijdrage aan sanitair fonds

De varkensboeren zitten al een tijdje in zwaar weer. Dat is het gevolg van een soort perfecte storm: een uitbraak van Afrikaanse varkenspest zette de export zwaar onder druk, waarna de coronacrisis en de stijgende energie- en diervoerprijzen de sector verder verzwakte. Bijgevolg dalen de prijzen voor varkens, terwijl de varkenshouders hun kosten wel zien stijgen.

De varkenssector werd al erkend als crisissector, waardoor de boeren uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor het laatste kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 kunnen vragen. De federale regering heeft vrijdag beslist dat de varkensboeren dit jaar ook nog worden vrijgesteld van de bijdrage aan het begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten. Dat is vrijdag op de ministerraad afgeklopt, meldt minister van Landbouw David Clarinval (MR).

De maatregel moet de volledige sector ongeveer 3 miljoen euro besparen. “Landbouwers in het algemeen en varkenshouders in het bijzonder moeten verder worden gesteund bij het aanpakken van de crises waarmee zij te maken krijgen”, zegt Clarinval. “Alles moet in het werk worden gesteld om deze sector in moeilijkheden te helpen.”