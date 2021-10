Gruwelijke rechtszaak in Duitsland: elektricien deed zich voor als chirurg en castreerde acht mannen

In München is het proces gestart tegen een Duitse elektricien die ervan beschuldigd wordt één man gedood te hebben en zeven anderen verminkt te hebben door illegale operaties aan hun genitaliën uit te voeren.

De zaak waar de 66-jarige Horst B. in terechtstaat, is hallucinant. Tijdens zijn verhoren door politie en parket gaf hij toe dat hij tussen juli 2018 en maart 2020 acht mannen gecastreerd heeft. Op hun eigen vraag, zo zei hij, en tegen betaling amputeerde hij minstens gedeeltelijk hun genitaliën op zijn keukentafel in Markt Schwaben. Met dat castreren begon hij uit geldnood, omdat hij veel schulden had opgebouwd door te zorgen voor zijn zwaar zieke en intussen overleden vrouw. Even probeerde hij zich nog te prostitueren, maar dat bracht niet genoeg op.

Een paar dagen na een van die operaties - die 1.200 euro gekost zouden hebben - kwam één man om het leven. Hij werd drie weken later door de politie gevonden in een doos. De zeven anderen overleefden het wel, maar raakten wel verminkt. Volgens het openbaar ministerie deed de elektricien zich voor als een geschoold chirurg en had hij dus helemaal niet de nodige kennis of diploma’s om dergelijke delicate operaties uit te voeren.

Genoeg vertrouwen

“Er was vraag naar”, zo verdedigde de man zich in de rechtbank. “Ik had genoeg vertrouwen om de operaties uit te voeren omdat ik erover gelezen had op het internet. Je vindt daar alles: hoe je na een operatie alles moet dichtnaaien, hoe je het bloeden kan stoppen...” Hij woonde naar eigen zeggen ook twee operaties bij in het ziekenhuis om kennis op te doen.

De verdachte wordt schuldig verzuim ten laste gelegd in het geval van de overleden man, en het veroorzaken van ernstige en gevaarlijke schade bij alle betrokkenen. De verwachting is dat het proces nog tot eind november zal duren. De man riskeert volgens Duitse media een zware celstraf.