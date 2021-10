Koppenberg seizoensopener van X2O Badkamers Trofee: vrouwencross eert betreurde Jolien Verschueren

Iserbyt won vorig jaar de Koppenbercross, net zoals in 2019, en is er op gebrand om een derde kassei in zijn trofeekast te plaatsen. Hij legde er toen de basis voor zijn tweede eindwinst in het regelmatigheidscriterium en de West-Vlaming kijkt uit naar de start van deze competitie.

“Dit is het klassement waar ik als kleine jongen al het meeste naar opkeek”, vertelt de Europese kampioen van Pauwels Sauzen-Bingoal in een persbericht van de organisatie. “Ook vandaag betekent het nog heel veel voor mij. Bijna iedere wedstrijd is een klassieker en van alle klassementen sluit dit het beste aan bij mijn mogelijkheden. Herentals was vorig jaar een leuke nieuwkomer: een hoogwaardige cross met een mooi en selectief parcours. Het specifieke karakter van die Skiberg kan je elders bijna niet nabootsen.”

Toon Aerts, winnaar in 2018 op de Koppenberg en afgelopen zondag nog aan het feest in Zonhoven, zal opnieuw een van de belangrijkste belagers zijn, maar dat geldt evenzeer voor Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar, die vorig jaar als tweede finishte op de Koppenberg.

Bij de vrouwen won vorig jaar Annemarie Worst, voor Lucinda Brand en Yara Kastelijn, die de editie van 2019 op haar naam bracht. De wedstrijd van de vrouwen elite gaat voortaan door het leven als de GP Jolien Verschueren. Daarmee eert de Koppenbergcross de winnares van 2015 en 2016 die afgelopen zomer overleed na een lange strijd tegen kanker.

Bij de beloften maakt Thibau Nys zijn wederoptreden in het veld na zijn val in de VS en de daaropvolgende sleutelbeenoperatie.