Kat Kerkhofs zal hoogzwanger ‘Dancing with the stars’ presenteren: “Eerste keer in negen jaar zolang in België”

Heuglijk nieuws vanuit Napels: Kat Kerkhofs (33) en Dries Mertens (34) verwachten hun eerste kindje samen. Dat zal een grote verandering zijn in hun leven, zo weten ze zelf ook. En Kat zal als presentatrice van ‘Dancing with the stars’ met een bolle buik op de dansvloer staan. “Dan blijf ik ook in België om uit te rusten.”

‘Baby Ciro’ wordt hun zoontje voorlopig genoemd, naar de bijnaam die Mertens heeft in Napels. Hij is voorzien voor maart volgend jaar. “Ik ga Dancing with the stars hoogzwanger presenteren”, vertelt Kat in een dubbelinterview met het magazine Marie-Claire. “Dan ga ik in België blijven om uit te rusten. Het zal de eerste keer zijn in negen jaar dat ik hier vijf maanden aan een stuk verblijf.”

Dries Mertens is immers al toe aan het negende seizoen bij voetbalclub Napoli, waar ze ook al een paar jaar wonen. “We hebben altijd bewust gewacht om aan kinderen te beginnen voor onze carrières. Vanaf dat ik kinderen zou krijgen, is het ook gedaan met op en af vliegen naar België”, zegt Kat. Onder meer voor haar tv-werk zoals Kat zonder grenzen en Dancing with the stars zakte ze af naar ons land.

