De drie extra windmolens in Montenaken komen parallel met de bestaande turbines — © Erwin Reyskens

Gingelom

De provincie geeft nu toch een vergunning voor de bouw van drie extra windturbines ten noorden van de E40 in Montenaken. 225 buurtbewoners hadden nochtans bezwaar ingediend. De gemeente zelf is verbouwereerd en gaat zeker in beroep.