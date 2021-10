Dief ontmaskerd dankzij bewakingsbeelden in Diestse supermarkt

Diest

Een 61-jarige man uit Diest is donderdag dankzij een bewakingscamera ontmaskerd als dief. De man had de portefeuille van een 79-jarige vrouw opgepakt toen ze die liet vallen bij het verlaten van een supermarkt. Toen ze dat in de gaten kreeg, liep ze meteen terug de winkel binnen maar haar portefeuille was nergens nog te vinden.

Op de camerabeelden was te zien hoe een man die vlak achter haar liep de portefeuille nam om dan door te lopen. Hij werd herkend en de politie confronteerde hem met de beelden. De zestiger verklaarde eerst dat hij het gevonden voorwerp wilde binnen brengen. Maar waarom er geen geld meer in stak, kon hij niet uitleggen. Na enig aandringen haalde hij het geld toch boven en werd alles teruggegeven aan de vrouw. Er werd een proces-verbaal opgesteld. mm