Achel vernieuwt kerkhof: begraafplaats wordt groener en duurzaam

Met Allerheiligen voor de deur wordt er op de Limburgse kerkhoven vandaag druk gepoetst om de graven van onze dierbaren in orde te maken. Hamont-Achel heeft met het boskerkhof en urnenbos in Hamont al een unieke begraafplaats. Maar de stad heeft nu ook het kerkhof in Achel-centrum onder handen genomen. De hoofdpaden werden heraangelegd en het kerkhof werd groener en duurzamer. Een ingreep die bij de inwoners van Achel in de smaak valt.