Limburgers in Kopenhagen bestoefen Deense arbeidsmarkt

Koning Filip was deze week in Kopenhagen, dat zag u gisteren al in ons nieuws. De 35-jarige Sanne This uit Bree en de 46-jarige Christophe Cleiren uit Diepenbeek werken al meer dan tien jaar in Denemarken. Ze begrijpen dat koning Filip Kopenhagen bezocht. De werkzaamheidsgraad is er hoger dan bij ons, in Scandinavië valt iets te leren. Beide Limburgse Denen menen dat dat komt omdat er meer vertrouwen is tussen werkgever en werknemer. En er is een betere balans tussen werk en privéleven. "Op de Belgische arbeidsmarkt mogen gerust wat taboes overboord," klinkt het.