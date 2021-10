Gitzwarte dag in Limburgs verkeer met drie doden. — © TV Limburg

De politie Limburg Regio Hoofdstad maant fietsers en voetgangers aan tot extra voorzichtigheid met de ingang van het winteruur. In de politiezone vielen gisteren op één dag drie fietsongevallen met dodelijke afloop te betreuren. Dit weekend verzetten we de klok. Dat betekent dat het 's avonds een uur vroeger donker is. Traditioneel neemt dan het aantal ongevallen toe. De politie raadt zwakke weggebruikers aan om een fluovest te dragen en te zorgen voor een goede verlichting.