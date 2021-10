Gluren bij BV’s: Astrid Stockman geniet in badpak, en van wie is het griezeltje op de fiets?

Genieten van de zon en gezellig griezelen: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram – die we graag even voor je bundelen.

Dat Elodie Ouedraogo en Jeroom Snelders er samen stralend uitzien is oud nieuws, maar de Gleaming lights of the souls van kunstenaar Yayoi Kusama zetten het wel nog eens extra in de verf.

Riadh Bahri mocht voor het werk nog eens doen wat hij het liefst doet: van de grond gaan.

Reden om te vieren voor Zita Wauters. Bij haar stonden er zeventien kaarsjes op de taart. “Ik zie je graag sinds het moment dat ik je zag”, schrijft mama Valerie De Booser bij een kiekje waarop moeder en dochter bijpassende outfits dragen.

Zelfs bij regenweer blijft Stephanie Plankaert gewoon vrolijk. “The only way is up”, laat ze weten van onder haar paraplu.

Nu de Columbus in de garage staat, ruilt Wim Lybaert de bus voor een boot om op reis te gaan naar Madeira met zijn goede vriend Steven Van Herreweghe. “Nieuw programma: de Colomboot”, suggereert een fan.

In beestig badpak en met factor 50: zo trotseert Astrid Stockman de vierde coronagolf.

Santé, op Eva De Roo en Jan Paternoster, want zij vierden deze week dat ze drie jaar verloofd zijn.

Griezeligheid troef op de fiets: Jeanne, het dochtertje van Clara Cleymans, ging als Tim Burton-personage naar school.