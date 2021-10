Jarig VriendENtaal exposeert bij de handelaars

Leopoldsburg

VriendENtaal is een initiatief waar anderstaligen het Nederlands oefenen samen met vrijwilligers. De afgelopen 10 jaar hebben zo’n 300 mensen plaatsgenomen aan de praattafel van VriendENtaal Leopoldsburg. Met enkele van deze deelnemers werd een tentoonstelling uitgewerkt om deze tiende verjaardag van VriendENtaal in de kijker te zetten.

Hiervoor werd een samenwerking aangegaan met de lokale handelaars in het centrum. De foto’s van Sonja Bruggeman worden opgesteld in verschillende winkelvitrines. Door de QR-code bij de foto’s te scannen kom je meer te weten over de deelnemers van VriendENtaal.

De tentoonstelling is er voor iedereen en je kunt ze in de etalages vinden in november en december. Wil je de tentoonstelling in groep doen en een inleiding krijgen door één van onze vrijwilligers, neem dan contact op met dienst diversiteit via tel. 011 34 92 10 of diversiteit@leopoldsburg.be.

Aan de tentoonstelling is ook een wedstrijd gekoppeld. Bij de toeristische dienst en in het gemeentehuis kan je een wedstrijdformulier afhalen. Het wedstrijdformulier kan je vanaf begin november 2021 ook downloaden via www.leopoldsburg.be/diversiteit. Begin januari 2022 worden de prijzen uitgereikt.