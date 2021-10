Hartverscheurend: mama deelt foto van huilende zoon nadat hij werd uitgelachen om kostuum

Trotse mama Jill Struckman uit de Amerikaanse staat Missouri deelde vorige week op Facebook foto’s van haar zoontje Evan, die op het punt stond om verkleed als Tony Stark (Iron Man) uit de ‘Avengers’-films naar school te gaan. his Missouri school. “Hij draagt graag kostuums, zeker die dag”, aldus Struckman. “De make-up was moeilijk, maar het was het waard om zijn glimlach te zien.”

Maar 20 minuten nadat Evan naar school was vertrokken, kreeg ze een telefoontje van de school dat ze haar zoontje moest komen halen. “Hij was gepest op de bus, en was compleet van slag. Mijn hart bloedde. Ik ging hem ophalen, en hij verontschuldigde zich non-stop omdat hij zijn make-up had afgewassen. Hij dacht alleen maar aan mijn gevoelens.”

Happy end

Maar na een goed gesprek besliste Evan om toch terug naar school te gaan. “Hij was eerst wat bang, maar daarna had hij een fantastische dag. En hij was zo trots op zichzelf. Het was een beslissend moment in zijn leven: als hij niet teruggegaan was, had het zijn enthousiasme gebroken.”

Het Facebook-bericht van Struckman met het verhaal van Evan werd inmiddels al honderdduizenden keren gedeeld. Haar zoontje krijgt nu fanmail uit de hele wereld, waarin hij wordt geloofd voor zijn “superheldenkracht”.