Elke dag seks of een wijntje: tel af naar Kerstmis met de origineelste adventskalenders

In een doorsnee adventskalender zitten samples van beautyproducten, maar het kan ook anders. Want waarom niet aftellen naar Kerstmis door vanaf 1 december dagelijks een nieuw seksspeeltje te ontdekken? Of met een wijnkalender in feeststemming te komen? Je kan ook de kat dagelijks op een surprise trakteren, of zelf iets in elkaar flansen … Een overzicht van de origineelste adventskalenders voor 2021.