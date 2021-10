Nina Derwael en andere topatleten gehuldigd door koning Filip en koningin Mathilde

In het kasteel van Laken hebben koning Filip en koningin Mathilde vrijdagvoormiddag een ruime delegatie van atleten gehuldigd die in 2020 of 2021 een topprestatie neergezet hebben. Grote namen Nina Derwael en Bashir Abdi tekenden present. Er waren 130 atleten. Aangevuld met coaches, begeleiders en vertegenwoordigers van verschillende liga’s waren er in totaal 220 aanwezigen.

De huldiging op het Paleis is een jaarlijkse gebeurtenis en in een olympisch jaar is dat natuurlijk een groot evenement. Alle olympiërs, ook de paralympische atleten, waren uitgenodigd en daarnaast kregen ook alle Belgische atleten die op een EK of WK een medaille pakten een uitnodiging. Het groepsgevoel was zeker aanwezig, ook al omdat ze allemaal dezelfde olympische outfit aan hadden. Het was dus een grote groep die op bezoek kwam, vrijdagochtend in Laken en dan waren er nog heel wat afwezigen zoals Nafi Thiam, Wout van Aert en Matthias Casse.

Eerst gingen de koning en de koningin op de foto met de olympische medaillewinnaars. Daarna volgde een praatje met alle atleten.

Voor marathonloper Bashir Abdi, die nog volop aan het nagenieten was van zijn Europese recordtijd op de marathon van Rotterdam, was het bezoek aan het Paleis - zijn derde keer al - heel aangenaam. “De koning en de koningin geven ons echt de tijd om ons verhaal te doen”, zei Abdi in een video-interview met Belga. “Ik vind dat superleuk. De koningin wou naar aanleiding van mijn marathon in Rotterdam weten hoe het kan dat ik zo snel kan lopen. Ze stelden echt leuke vragen.”

Het was inderdaad een ontspannen vorstenpaar dat aan de praat ging met de atleten. Zo vroeg koning Filip aan zevenkampster Noor Vidts toen ze haar disciplines aan het opsommen was of ze ook bokste.

Paralympisch tafeltennisspeler Florian Van Acker zei eerlijk aan de pers dat hij liever thuis was gebleven - het was wel heel vroeg opstaan -, maar gaf dan toch toe dat hij de ontvangst leuk vond. In een gesprek met de koning en de koningin had Van Acker het nog eens over de vochtige omstandigheden in Tokio. “De airco stond niet aan wegens besparingen en dat was jammer.”

De olympische spelen zijn al even achter de rug. Terugblikken is wel eens aangenaam, maar de atleten hebben de bladzijde al omgeslagen, ook Van Acker: “Parijs telt nu, Tokio is verleden tijd.” Camille Laus van de Belgian Cheetahs beaamt: “We hebben echt al zin om het vervolg voor te bereiden. 2022 wordt druk voor ons met een Europees en een Wereldkampioenschap. We zijn nu volledig op de toekomst gericht.”