PODCAST. Duurzaam leven: wat is het en hoe doe je dat?

Wat is een duurzaam leven? In ieder geval veel meer dan enkel het klimaat en milieu, zo weet professor Gerard Govers van de KU Leuven. In deze podcast legt hij uit wat duurzaamheid inhoudt en hoe we er zelf als individu aan kunnen bijdragen.

In het kader van Het Grootste Limburgonderzoek Ooit lanceert Het Belang van Limburg een podcast over duurzaam leven. De man die ons daar alles over kan vertellen is de uit Achel afkomstige Gerard Govers, professor geografie en vicerector Duurzaamheidsbeleid aan de KU Leuven.

Want wist jij bijvoorbeeld dat duurzaamheid er ook om draait dat we (extreme) armoede de wereld uit helpen? En dat we daarin zelfs “dramatische vooruitgang” hebben geboekt? Of dat het stoppen met het eten van rundvlees een haast even goede stap richting een beter milieu is als een elektrische auto aanschaffen? Daarnaast heeft professor Govers nog enkele vrij eenvoudige tips die jij als burger kan toepassen om je leven een stukje duurzamer te maken. En het goede nieuws? Dat hoeft je leven niet noodzakelijk duurder of moeilijker te maken.

