Klimaatactivisten lozen 1.000 liter zwarte nepolie voor kantoor van verzekeraar in Elsene

Aan het hoofdkantoor van verzekeraar AIG op de Pleinlaan in Elsene hebben klimaatactivisten van de groep Insurance Rebellion vrijdagochtend 1.000 liter nepolie geloosd. De zwarte smurrie stroomde voorbij aan de ingang van het gebouw. Met hun actie eisen de activisten dat het verzekeren en investeren in fossiele brandstoffen aan banden wordt gelegd.

De klimaatactivisten richten zich rechtstreeks tot de internationale verzekeraar AIG en merken op dat deze vandaag nog heel wat bedrijven verzekert die in steenkool, olie en gas handelen. “Hier verzekert AIG een klimaatramp”, stond er te lezen op het spandoek dat de betogers uitrolden aan het Brusselse hoofdkantoor. Tegelijkertijd overspoelde 1.000 liter biologische afbreekbare nepolie de stoep voor de ingang.

“Insurance Rebellion eist dat verzekeringsmaatschappijen onmiddellijk stoppen met het verzekeren van en investeren in alle soorten fossiele brandstoffen. In tegenstelling tot AIG hebben 26 vergelijkbare verzekeringsmaatschappijen beleid aangenomen om het verzekeren van kolen te beperken of te beëindigen”, klinkt het.

De actie in België maakt deel uit van de wereldwijde Defund Climate Chaos-protesten. Zo werd er vrijdag aan het hoofdkantoor van Lloyd’s in Londen ook 1.000 liter nepolie “gemorst”. De activisten willen zo aantonen dat de hele verzekeringsindustrie projecten blijft steunen die zullen leiden tot extreem weer, hongersnood, massamigratie en massale uitsterving.