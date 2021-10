Hoe duurzaam is de Limburger? Ontdek het vanaf dinsdag

Hoe duurzaam is de Limburger? En welke gemeente kent de meest duurzame inwoners? Op die vragen, en nog veel meer, geven onze journalisten vanaf dinsdag het antwoord in Het Grootste Limburgonderzoek Ooit, dit keer met een dossier over duurzaam leven.

Al voor de vierde keer slaan Het Belang van Limburg en de UHasselt de handen in elkaar voor het Grootste Limburgonderzoek Ooit. “We laten opnieuw de stem van élke Limburger horen”, zegt hoofdredacteur Indra Dewitte van Het Belang van Limburg. “Uit het eerste Limburgonderzoek over de dienstverlening in de gemeenten is duidelijk gebleken dat natuur en milieu de Limburgers nauw aan het hart liggen. Daar gaan we nu op door.”

De onderzoekers van het Centrum voor Milieukunde (CMK) en het Onderzoekscentrum Regioanalyse (ORA) van de UHasselt peilden met een online vragenlijst bij maar liefst 4.418 Limburgers naar duurzaam leven in onze provincie. “Nooit eerder is er in Limburg op deze schaal onderzoek gedaan naar het thema”, benadrukt milieueconoom professor Tom Kuppens, die samen met onderzoekster Lise Janssens in alle afleveringen de resultaten voor u uit de doeken zal doen. De timing voor de reeks is niet toevallig, want zondag 31 oktober start de Klimaatconferentie van Glasgow.

Milieueconoom professor Tom Kuppens zal samen met onderzoekster Lise Janssens zes dagen lang de resultaten voor u uit de doeken zal doen. — © Boumediene Belbachir

Meeste duurzame gemeenten

Zo leren we welke Limburgse gemeenten de meest duurzame inwoners hebben, maar ook hoe het staat met de kennis van de Limburgers over duurzaam leven. Doen begrippen als een circulaire economie en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen een belletje rinkelen? Ligt de Limburger wakker van hete hangijzers als de klimaatopwarming, overbevissing en de wegwerpeconomie? Hoe duurzaam gedragen we ons vandaag al, en wie draagt volgens de Limburgers de zwaarste verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst? “De resultaten geven ons een uniek inzicht wat betreft de kennis, attitude en gedrag van de Limburgers over duurzaamheid”, legt Kuppens uit. “Die inzichten kunnen van goudwaarde zijn voor onze provincie, want de Verenigde Naties hebben elke regio tot 2030 gegeven om de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te behalen. Beleidsmakers kunnen nu aan de slag met onze resultaten.”

“Met het onderzoek willen we als regionale krant niet alleen tonen wat er leeft, maar ook zaken aankaarten en waar nodig mee aan de kar trekken”, besluit Indra Dewitte. “Dat is vandaag meer dan ooit onze rol als regionale krant.”

