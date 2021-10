Delfine Persoon bokst tegen Mexicaanse Beatriz Adriana Aguilar Jimenez in Izegem

De 36-jarige Persoon is het uithangbord van de boksmeeting in de Izegemse Krekel. Tegen de 28-jarige La Mexicana, WIBA-wereldkampioene bij de lichtgewichten, staan er acht ronden van twee minuten op het programma. De Mexicaanse is heel wat kleiner dan onze landgenote en staat vooral bekend omwille van haar nogal opvliegende stijl. “Zij komt niet boksen, maar wel vechten”, liet Filiep Tampere, Persoons coach, duidelijk verstaan.

Op de erelijst van Persoon staan er intussen 45 zeges in 3 nederlagen. Het wordt haar eerste kamp sinds begin juni, toen ze in Eernegem de Russin Elena Gradinar versloeg om zo de vacante intercontinentale IBO-titel bij de supervedergewichten in de wacht te slepen. Voordien had ze zich niet kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio.