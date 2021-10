Burgemeester Chaudfontaine: “We hebben in België geen reddingscultuur”

In tegenstelling tot Frankrijk en zijn civiele veiligheid, “hebben we in België geen reddingscultuur” en de middelen die tijdens de zware overstromingen van juli werden ingezet, waren vaak “onaangepast”. Dat heeft de burgemeester van Chaudfontaine, MR-Kamerlid Daniel Bacquelaine, vrijdag verklaarde in de Waalse onderzoekscommissie naar die overstromingen.

Na de burgemeesters van Eupen, Limburg en Theux vorige week, is het deze week de beurt aan hun collega’s uit Chaudfontaine, Pepinster en Trooz om te getuigen over die dramatische dagen in juli toen hun gemeenten onder water stonden. “We werden geconfronteerd met een echte vernieling”, aldus Bacquelaine. Zijn gemeente telt 1.871 getroffen woningen, waarvan het merendeel langs de rivier de Vesder. Vier mensen lieten er het leven en bijna 1.200 anderen werden geëvacueerd naar opvangcenta.

In Chaudfontaine kwam het bevel tot evacuatie op 14 juli in de namiddag, nog voor de provinciale beslissing. “Ik denk niet dat je moet wachten op iemand om je te zeggen wat je moet doen in zo’n crisis. Op een bepaald moment is het aan de burgemeester om te beslissen, zelfs al kwam er geen bevel van elders. Toen ik de snelheid van de Vesder zag, heb ik de eerste evacuaties beslist. Zo dreigend zag de rivier er uit.”

“Het principe van een evacuatie is niet zo eenvoudig. Je kan je soms de vraag stellen of je de mensen niet meer in gevaar brengt”, voegde Bacquelaine er aan toe. Hij betreurde niettemin dat er geen pre-alarm kwam voor de Vesder. “We kregen er een voor de Ourthe, maar dat kwam te laat.”