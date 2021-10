Bocholtenaar riskeert 37 maanden cel voor ontvoering meisje (8) uit Pelt en aanranding buurvrouw

Een 31-jarige Somaliër uit Bocholt riskeert een celstraf van 37 maanden voor de ontvoering van een achtjarig meisje in Pelt en voor de aanranding van een buurvrouw in het appartement waar hij verbleef. De man, die negen maanden in hechtenis zit, ontkende de feiten en weet zijn gedrag aan zijn drankprobleem. Hij had naar eigen zeggen geen verkeerde of kwade intenties. De Hasseltse correctionele rechtbank boog zich vrijdag over de zaak.