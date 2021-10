Sarah Van Soelen verwijdert nu ook de initialen van André Hazes op Instagram

Op het Instagram-account van Van Soelen staan nog wel foto’s van de twee samen. Nederland was maandenlang in de ban van hun liefde, maar die leek af te brokkelen sinds eerst Sarah en vervolgens André Hazes naar Spanje vertrok om daar de broodnodige rust te vinden. En net als toen een eerdere affaire van Hazes met Bridget Maasland voorbij was, en hij de weg naar zijn ex Monique Westenberg al gauw wist te vinden, zou hij nu ook weer regelmatig bij haar aanwippen. Een veeg teken, verklaarden insiders eerder aan roddelblad Privé.