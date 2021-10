Zwaar geval van geweld tegen politie: man slaat agente in gezicht en valt ook collega aan

Agressieve man gaat door het lint tijdens arrestatie in Etterbeek en slaat twee agenten — © Facebook

In de Brusselse gemeente Etterbeek is donderdagvoormiddag een man fel tekeergegaan tijdens een arrestatie. Op beelden die een ooggetuige filmde in de buurt van het Jourdanplein, valt te zien hoe hij plots een slag uitdeelt aan de politieagente. Ook haar collega krijgt nadien meerdere klappen te verwerken.