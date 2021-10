Minister Morreale: “Derde prik voor alle Belgen heel waarschijnlijk”

Volgens Waals minister van Volksgezondheid Christie Morreale (PS) is het “zeer waarschijnlijk dat burgers in de komende maanden of in de loop van 2022 zullen worden opgeroepen voor een boosterprik”. Dat zei Morreale aan de Franstalige radiozender Bel RTL.

De boosterprik wordt momenteel enkel toegediend aan bewoners van woonzorgcentra, 65-plussers, en mensen met een verlaagde immuniteit. Voor andere bevolkingsgroepen is het wachten op het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Het gaat in eerste instantie om zorgverleners en mensen met onderliggende aandoeningen, maar er is ook een advies gevraagd over het nut van een derde prik voor de volledige bevolking. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid zit daarover zaterdag samen.

Maar zelfs als daar (nog) niet beslist wordt om de hele bevolking een boosterprik te geven, zal die er volgens Morreale later “heel waarschijnlijk” toch komen. “Als de Hoge Gezondheidsraad momenteel nog niet van mening is dat de derde prik aan de gehele bevolking moet worden toegediend, zal dat in de komende maanden waarschijnlijk wel gebeuren. Het is zeer waarschijnlijk dat burgers in de loop van de komende maanden of in de loop van 2022 voor een boosterprik zullen worden opgeroepen”, klonk het.