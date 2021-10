WB shorttrack: aflossingskwartet grijpt naast halve finales, ook geen succes voor Hanne Desmet

Op de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden in de Japanse stad Nagoya hebben de Belgische shorttrackers zich vrijdag niet geplaatst voor de halve finales van de aflossing. Het kwartet, bestaande uit Stijn Desmet, Ward Pétré, Gert-Jan Goeminne en Rino Vanhooren, eindigde in de kwartfinales als derde.

Zestien ronden (van de 45) voor het einde van de 5.000 meter raakten de Belgische schaatsers het contact met Canada en Nederland kwijt. Op de finish was het verschil met de winnende Canadezen zes seconden. In de ranking finals moeten de Belgen hun plek verdedigen.

Na de openingswedstrijden in Peking bezette België in de wereldbekerstand de achtste plaats. Tijdens de Olympische Winterspelen mogen acht landen aan dit onderdeel meedoen. Op de eerste dag van de races in de lege Nippon Gaishi Arena had de Belgische gemengde aflossingsploeg verrast door de halve eindstrijd wel te bereiken.

Stijn Desmet drong in het individuele toernooi op de 1.000 meter door tot de kwarfinales. Desmet was de enige landgenoot die geheel schadevrij door de voorronde en reeksen kwam.

© BELGAIMAGE

Door haar derde plaats werd Hanne Desmet in de reeksen uitgeschakeld. De Canadese Courtney Sarrault en de Russin Sofia Prosvirnova waren sneller. In de voorronde had Desmet alleen moeten buigen voor de Canadese Kim Bouton.

Rino Vanhooren, donderdag 25 jaar geworden, vierde dat met zijn tweede plaats in de voorronde achter de Chinees Kai An. In de serie betekende de derde plek echter het voorlopige einde van zijn optreden om de prijzen. Wel mag Vanhooren het in de plaatsingswedstrijden nog eens proberen.