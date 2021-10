Koen Naert loopt in Valencia eerste marathon sinds Olympische Spelen

Koen Naert voegt na de olympische marathon van Sapporo, waar hij tiende werd, nog een tweede marathon toe aan zijn programma voor 2021. De regerende Europese kampioen loopt op 5 december in Valencia, zo liet hij vrijdag weten op Instagram.

“Wist je dat ik op 5 december terugkeer naar loopstad Valencia?”, schrijft Naert op Instagram. “Mijn volgende marathon staat gepland in de stad waar ik in 2018 mijn persoonlijk record liep op de halve marathon, en daarmee 22e werd op het WK halve marathon.” Het persoonlijk marathonrecord van Naert staat sinds Rotterdam 2019 op 2u07:39.

De marathon van Valencia, met razendsnel parcours, is de laatste jaren enorm snel aan het groeien en kan stilaan haar voet zetten naast de World Majors. Dit jaar is onder meer de Keniaan Geoffrey Kamworor, wereldrecordhouder op de halve marathon en tweevoudig winnaar van de New York Marathon, aangekondigd.