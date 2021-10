Prijs van benzine en diesel daalt voor het eerst in weken

Voor een liter benzine 95 (E10) betaalt de consument vanaf morgen/zaterdag maximaal 1,733 euro, of 2,1 eurocent minder dan voorheen, zo meldt de federale overheidsdienst Economie. Het gaat om de eerste daling sinds 24 augustus, zo blijkt uit de gegevens op de website van Energia, de vroegere Petroleum Federatie.

De maximumprijs van benzine 98 (E5) daalt eveneens: minus 2 cent tot 1,814 euro. Ook hier was het van 24 augustus geleden dat de prijs een daling optekende. Ook de dieselprijs gaat lager. Een liter diesel (B7) kost zaterdag na een daling met 2,9 eurocent hoogstens 1,725 euro. Hier gaat het om de eerste daling sinds 21 augustus.

De prijsdaling zijn welkom voor menig bestuurder. De dieselprijs was woensdag nog gestegen tot 1,7540 euro, het hoogste peil ooit. Super 95 (E10) was donderdag door het dak gegaan met een rercordprijs van 1,754 euro. In 2012 werd wel nog meer betaald voor benzine, maar toen ging het om de oude 95 (E5), die minder biobrandstof bevat. Deze prijsdalingen zijn het gevolg van de schommelingen van de noteringen van de olieproducten en/of de biocomponenten in die brandstoffen op de internationale markten.

Ingreep regering

Minister van Economie Vincent Van Peteghem (CD&V) pleitte donderdag nog in de Kamer voor de tijdelijke herinvoer van de ‘omgekeerde cliquet’, waarmee prijsstijgingen van benzine en diesel enigszins afgetopt kunnen worden. “We hopen natuurlijk dat de marktprijzen spoedig normaliseren, maar we kunnen onze gezinnen in tussentijd niet aan hun lot overlaten”,luidde het.

In een omgekeerd cliquetsysteem dalen de accijnzen wanneer de maximumprijzen een zeker niveau bereiken. Dalen de prijzen aan de pomp, dan gaan de accijnzen op een bepaald punt opnieuw omhoog. De omgekeerde cliquet werd voor het eerst toegepast in 2005. Daarna werd de maatregel verschillende keren uitgedoofd en weer ingevoerd, de laatste keer alleen voor diesel door de regering-Michel van eind 2015 tot en met 2018.