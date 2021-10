Veertiger overleden bij brand in Hoei

Een gebouwbrand in het Luikse Hoei heeft donderdagavond het leven gekost aan een man. Het lichaam van de veertiger werd op een van de verdiepingen door de brandweer ontdekt. Dat is vrijdag vernomen van de lokale politie.

De brand in het pand aan de rue du Marché in Hoei werd omstreeks 20 uur gemeld bij de hulpverleningszone Hemeco. De brand woedde op het gelijkvloers aan de achterkant van het gebouw en was na een uur bedwongen. Een vrouw kon het gebouw ontvluchten, op een van de verdiepingen werd het levenloze lichaam van de man aangetroffen. De brand veroorzaakte een stroomonderbreking van enkele uren in de buurt.

Het parket van Luik heeft een onderzoek geopend en een branddeskundige aangesteld om de precieze oorzaken te bepalen.