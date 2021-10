Vertragingen tot meer dan een uur op Brussels Airport door stiptheidsactie van politie

De stiptheidsactie van de federale politie leidt vrijdagochtend tot vertragingen van maximum zeventig minuten op de luchthaven van Zaventem. Om passagiers de tijd te geven hun vlucht te halen, vertrekken sommige vliegtuigen later. Dat meldt Brussels Airport, dat reizigers wel blijft oproepen om ruim op voorhand naar de luchthaven te komen omdat de situatie nog kan veranderen. In Charleroi is de situatie dan weer “dramatisch”, aldus CEO Philippe Verdonck.