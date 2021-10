Monterrey wint Concacaf Champions League

Het Mexicaanse CF Monterrey heeft donderdag de Concacaf Champions League gewonnen, dat is het kampioenenbal voor teams uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied.

In een Mexicaanse onderonsje haalden ze het in de finale met het kleinste verschil (1-0) van Club America. Voormalig Standard-doelman Guillermo Ochoa moest zich al na 9 minuten gewonnen geven op een poging van Rogelio Funes Mori, nadien werd er niet meer gescoord. In de toegevoegde tijd zag Club America de gelijkmaker nog op de paal stranden.

Voor Monterrey is het de vijfde keer dat ze de Concacaf Champions League winnen, na 2011, 2012, 2013 en 2019. Daardoor mogen ze begin volgend jaar ook deelnemen aan het WK voor clubs. Club America blijft met zeven titels evenwel recordhouder. Het was de eerste keer dat de club een finale verloor.