Hoe Lukaku bijna ploegmaat werd van De Bruyne en van welke club ‘Big Rom’ nog droomt: “Ik zei hem: dit is jouw trein”

Dat heeft zijn manager Federico Pastorello gezegd in een interview met The Telegraph. De Blues betaalden 115 miljoen euro voor Lukaku, na een topseizoen met de Italiaanse titel. Maar een jaar eerder had ook Manchester City wel zin in de komst van ‘Big Rom’.

“Ik kan hier denk ik zonder iemand teleur te stellen wel zeggen dat Manchester City in 2020 op de proppen kwam voor Lukaku”, aldus Pastorello. “Maar tijdens coronapandemie was het heel moeilijk om van de ene naar de andere plek te vliegen om mensen te ontmoeten. De onderhandelingen gingen heel concreet en heel serieus van start, maar uiteindelijk veranderde City van gedacht of waren ze niet klaar om de transfer te laten plaatsvinden.”

© BELGAIMAGE

De trein van Romelu

Volgens de Italiaanse manager wilde Lukaku ook dolgraag de titel winnen met Inter, wat in zijn eerste seizoen niet lukte, en zette de club van Kevin De Bruyne vervolgens deze zomer in op Harry Kane als eerste optie in plaats van onze landgenoot. Waarna Chelsea op het voorplan trad. Hoewel Lukaku eerst nog zijn twijfels had over een terugkeer naar Londen.

“Ik moest Romelu overtuigen, dus ik vertelde hem dat het wel eens nu of nooit kon zijn. Dat besefte hij in het begin niet voor de volle 100 procent”, klinkt het. “Ik moest hem doen inzien dat er soms treinen zijn en als die passeren, ze nooit meer terugkomen. Door de situatie, de transfermarkt op dat moment en de schaarse opportuniteiten was dit Romelu’s trein. Chelsea was er 100 procent zeker van dat hij the one was. Ik heb nooit mijn twijfels gehad, maar zij moesten er uiteindelijk toch twee keer over nadenken. Het duurde even voor ze een bod deden dat voldoende was voor Inter. Pas nummer vijf was het bod dat de onderhandelingen deed slagen. Een goeie deal voor iedereen, denk ik.”

Inter-baas Beppe Marotta liet onlangs nog optekenen dat Lukaku “voor het geld” koos toen hij de Nerazzurri verliet voor Inter. “Hij verdubbelde zijn salaris, naar een cijfer dat in Italië gewoon onmogelijk is”, aldus de Italiaan. Maar volgens Pastorello wilde de spits altijd al terug naar Chelsea.

“Tijdens zijn laatste seizoen bij Manchester United zat Chelsea al opnieuw in zijn hoofd. Net als Real Madrid, moet ik wel toegeven. Dat is een andere droom van hem, maar Chelsea was altijd zijn doel. De club waarvan hij hield als jongen, dus hij wilde graag terugkeren. Het heeft wat met trots te maken, wat hij in zijn hoofd en hart zat.”

Lukaku herstelt momenteel van een blessure die hij opliep in de Champions League-wedstrijd tegen Malmö. Tot nu toe scoorde ‘Big Rom’ vier keer in elf optredens voor de Blues.