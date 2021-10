Kennen we door ‘gelekte lijst’ nu al de winnaar van de Ballon d’Or?

De Ballon d’Or, de prijs voor beste voetballer van het jaar georganiseerd door France Football, is dit jaar geen uitgemaakte zaak. Karim Benzema? Jorginho? Robert Lewandowski? Of toch Lionel Messi? Een gelekte foto op sociale media geeft uitkomst: Messi.

Op de lijst heeft de Argentijn 645 stemmen gekregen, waardoor hij nummer zeven zou winnen. Een verbetering van zijn record. Lewandowski is tweede geworden in de uitslag, Benzema derde, Jorginho vierde en Cristiano Ronaldo vijfde. Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne zouden respectievelijk als elfde en twaalfde eindigen.

In 2018 gebeurde iets soortgelijks, toen Luka Modric de Ballon d’Or won. Ook toen was de lijst al uitgelekt. De stemming voor dit jaar is al gesloten. De uitreiking staat gepland op 29 november.

De uitslag op de gelekte lijst:

1. Lionel Messi (PSG) - 645

2. Robert Lewandowski (Bayern) - 631

3. Karim Benzema (Real Madrid) - 483

4. Jorginho (Chelsea) - 328

5. Cristiano Ronaldo (Manchester United) - 154

6. Mohamed Salah (Liverpool) - 152

7. Kylian Mbappé (PSG) - 84

8. N’Golo Kanté (Chelsea) -70

9. Erling Haaland (Dortmund) - 60

10. Gianluigi Donnarumma (PSG) - 31

11. Romelu Lukaku (Chelsea) - 29

12. Kevin de Bruyne (Manchester City) - 20

13. Ruben Dias (Manchester City) - 19

14. Luka Modric (Real Madrid) - 18

15. Harry Kane (Tottenham) - 17